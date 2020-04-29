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Ambulansla traktör çarpıştı, beş kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktör ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:55
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Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bolat yönetimindeki 46 HC 296 plakalı traktör ile hasta taşıyan Cuma Demirel'in kullandığı 46 KD 112 plakalı ambulans Üngüt Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Cuma Demirel, yanındaki 2 sağlık görevlisi, hastaneye götürülen bir çocuk ile refakatçi annesi yaralandı. Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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