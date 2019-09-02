Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrendi, kendini bıçakladı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrendikten sonra bunalıma girerek, karnına sapladığı bıçakla kendini yaraladı.
- İHA
Olay, öğlen saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut G. (20) adlı genç, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak’ta bulunan yengesinin evine gitti. Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ilekendini yaralayan Mesut G.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi.
Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağında bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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