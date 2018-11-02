Ameliyata yetkisiz personel girdi

İzmir’de 22 yaşındaki Harika Kanık, 13 Nisan 2016 tarihinde özel hastanede doğum yaptı. Sezaryenle yapılan doğumun ardından kızını kucağına alan genç kadının karnındaki ağrı ve halsizliği bir türlü geçmedi. Birkaç kez gittiği doğumu yaptıran kadın doğum uzmanı Dr. Ü.Ç, ağrı kesici almasını söyleyip kadını evine gönderdi. Son olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden talihsiz kadının kanında yüksek miktarda iltihap bulundu. İltihabın tedavi uygulanmasına rağmen düşmemesi üzerine Kanık ameliyata alındı.

8 GÜN SONRA ÖLDÜ

Dr. Ü.Ç’nin, genç kadının karnında sargı bezini unuttuğu, bunun zaman içerisinde zehirlenme ve ardından vücutta iltihaplanmaya neden olduğu saptandı. 6 saat süren ameliyatta, Kanık’ın rahminin tamamı ile idrar kesesinin bir bölümü alındı. Operasyondan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Kanık, ameliyattan 8 gün sonra hayatını kaybetti.

CEZADA İNDİRİM YOK

Sürdürülen soruşturma kapsamında doktor Ü.Ç. ile malzeme sayımından sorumlu olan ameliyathane hemşiresi H.C. 2 yıl 6’ar ay hapis cezasına çarptırıldı, 3 ay süreyle mesleklerinden de ihraç edildi. İki sanıkla ilgili hapis cezası kararında indirim de uygulanmadı.

YASAL DEĞİLDİ

Karar duruşmasında olaya dair çarpıcı açıklamalarda bulunan hemşire H.C, skandalın nasıl yaşandığını da gözler önüne serip, “Ben ameliyata girmedim. Defterdeki yazılar bana ait değil. Çalıştığımız dönemde doktorlarla birlikte ameliyata giren personelin yerine, ameliyata girmiş gibi yasal olmayan bir şekilde bizim ismimiz yazılıyordu. Ameliyata giren personel ehliyetsizdi ve ameliyata girmesi yasal olmadığı için böyle bir yola başvuruyorlardı” dedi.