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Amerika Diyanet Merkezi New York’ta tanıtıldı

ABD’nin Başkenti Washington DC’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Amerika Diyanet Merkezi (DCA) için New York’ta lansman gecesi düzenlendi.

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‘Bir Medeniyet Vitrini: Amerika Diyanet Merkezi’ başlıklı Harvard Club’taki program, Türk ve Amerikan toplumundan çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.  2016’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gayretleriyle açılışı gerçekleştirilen Amerika Diyanet Merkezi’nde günlük ibadet servisinin yanı sıra, kültür, eğitim, sanat gibi bir çok alanda, başta Amerikalı Türk ve Müslüman toplumuna olmak üzere farklı din ve inançtan kesimlere da hizmetler veriliyor. Geceye, onur konuğu dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Amerika Diyanet Merkezi’nin insanın hedeflediği iyi bir yaşam ile ilgili olduğuna dikkat çekerek, “Amerika Diyanet Merkezi, bir medeniyettir, İslam kültürüne katkıdır ama ayrıca insanlar için hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu da fark edişin adıdır” değerlendirmesinde bulundu.        

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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