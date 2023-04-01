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Amerikan kanalı National Geographic'den skandal: Kahraman ilan ettiler

Amerikan belgesel kanalı National Geographic, Suriye'de faaliyet gösteren YPJ adlı kadın terör örgütüne ait fotoğrafları paylaştı ve bu paylaşımda, ABD'nin PKK'yı terör listesinde görmesine rağmen örgüte fon sağladığı belirtildi. National Geographic, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım tepki topladı.

1 Nisan 2023 Cumartesi 02:17 - Güncelleme:
Amerikan kanalı National Geographic'den skandal: Kahraman ilan ettiler
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ABD merkezli ünlü belgesel kanalı National Geographic, skandal bir olaya imza attı. Resmi Instagram hesabından terör propagandası içeren bir paylaşım yapan ünlü kanal, İstanbul'da yaşayan bir fotoğrafçı olan Erib Trieb'in çektiği PKK'lı kadın teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

YPG'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Paylaşımda Trieb'in, "Seyahatlerim ve görevlerim sırasında dünyanın her yerinde inanılmaz kadınlarla tanıştım hiçbiri Suriye Kadın Koruma Birimi YPJ'den daha dinamik ve küstah değildi" sözleri de eklendi. Paylaşımda kadın teröristlerin evlenmeyi ve çocuk sahibi olmadığından da bahsedildi. PKK'yı terör listesi içinde gören ABD, resmen YPG'yi fonlandığını belirtti.

"ABD YPG'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

PKK/YPG'li teröristlere methiyeler düzülen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

2014'te İslam Devleti Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde, yaklaşık 7 bin gönüllü kadın asker, PKK ve daha geniş Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı. YPJ askerleri evlenmemeyi veya çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor, bunun yerine İslam Devleti isyancılarıyla savaşmak için silaha sarılıyor.

Birçok Suriyeli, onları İslam Devleti'ne karşı ilk ve en şiddetli savunma hattı olarak görüyor. Kürtler arasında, kadın savaşçılarının, bir kadın tarafından öldürülürlerse cennete gidemeyeceklerine inanan İslam Devleti militanlarında büyük korku uyandırdığı söyleniyor.

PKK, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alıyor, ancak YPJ'nin İslam Devleti ile mücadeledeki rolü göz önüne alındığında, ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'ten bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor.

İşte o skandal paylaşımlar:

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