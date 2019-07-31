Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

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Amerikan Boeing firması 4 adet Chinook helikopterini Türkiye'ye teslim etti

Amerikan Boeing firması Türkiye'nin sipariş ettiği 4 Chinook helikopterinin daha teslimatını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama ABD Büyükelçiliği'nden yapıldı.

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Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu. 
 
Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. 
 
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
 
(Ntv)

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