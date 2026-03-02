İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9716
  • EURO
    51,685
  • ALTIN
    7633.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Amerikan üssü'' propagandasına geçit yok: Bölgesel çatışmada Türkiye tarafsız
Güncel

''Amerikan üssü'' propagandasına geçit yok: Bölgesel çatışmada Türkiye tarafsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ2 Mart 2026 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
''Amerikan üssü'' propagandasına geçit yok: Bölgesel çatışmada Türkiye tarafsız
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"BÖLGESEL ÇATIŞMADA TÜRKİYE TARAFSIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

"AMERİKAN ÜSSÜ" PROPAGANDASINA GEÇİT YOK

Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.