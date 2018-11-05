Amerikan Washington Post gazetesi: Amerikalı silahlı milisler Meksika sınırına gidiyor
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD’de silahlı milis grupların Meksika sınırına yaklaşan Orta Amerikalıları engellemek için güney sınırına hareket etmeye hazırlandığını yazdı.
Washington Post’a göre Teksas merkezli ‘Texas Minutemen’ isimli grubun başındaki Shannon McGauley 100 kişilik grubuyla ilerleyen günlerde Rio Grande bölgesine giderek, bölgede gözlem yapacaklarını söyledi.
McGauley, ekiplerine dahil olarak sınıra gitmek isteyen kişilerin kendisini sürekli olarak aradığını söyledi. Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen grubu ABD’ye girmek için Meksika’da kuzeye doğru ilerliyor.
(Hürriyet)
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