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Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan zehirlendi

Ampute milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybetti.

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Ampute futbol milli takımı kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan annesi ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.
 
Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybederken, babası hastanede tedavi altına alındı.
 
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen babası Ömer Çakmak'ı hastanede ziyaret etti.
 
İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan ve sobadan zehirlenen Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
 
Babasını ziyarete bu hastaneye gelen Osman Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep ağabeyime attım, o da kurtaramadı" dedi.
 
Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları, Narlıkışla köyündeki eve gitmişti. Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermişti.
 
Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
 
Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. 
 
TFF'DEN OSMAN ÇAKMAK'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI 
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.
 
TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz" denildi.

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