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Anadolu-2023 Tatbikatı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Anadolu-2023 Tatbikatı sona erdi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"5-16 Haziran 2023 Gölbaşı/Ankara Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı dost ve müttefik Özel Kuvvet Birlikleri arasında dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Arnavutluk, Gürcistan, Pakistan ve Türkiye Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak; Çekya, Bangladeş, Tunus unsurlarının ise gözlemci olarak katılımı ile Türk Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde icra edildi."

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

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