Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın
Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan PTT şubesinde çıkan yangın söndürüldü.
- AA
Anadolu Adalet Sarayı C Blok'ta hizmet veren PTT şubesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada bulunan görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
PTT şubesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.