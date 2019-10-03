Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma sonrasında davanın tarafları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri, tarafları adliyenin C Blok'taki çıkış kapısından dışarı çıkardı. Burada da kavgaya devam eden taraflar, birbirlerine plastik sandalye ile çöp kovaları fırlattı.

Kavga sırasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.