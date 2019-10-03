Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu
Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
- AA
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir duruşma sonrasında davanın tarafları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri, tarafları adliyenin C Blok'taki çıkış kapısından dışarı çıkardı. Burada da kavgaya devam eden taraflar, birbirlerine plastik sandalye ile çöp kovaları fırlattı.
Kavga sırasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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