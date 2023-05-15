Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Veriler birebir örtüştü

Sosyal medyada Anadolu Ajansı'nın verileri hakkında güvensizlik algısı oluşturanlara Ajans tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin seçim sonuçları ile Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştüğü ifade edildi.

YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin olmayan sonuçlar açıklanmıştır. YSK'nın açıklamış olduğu kesin olmayan sonuçların Anadolu Ajansının müşterilerine servis ettiği veriler ile birebir örtüştüğü görülmektedir.

"ANADOLU AJANSI, BU SÜREÇTEN YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKMIŞTIR"

Anadolu Ajansı, doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olma sorumluluğunun bir gereği olarak, tüm çalışanlarıyla başarı ile yürüttüğü bu süreçten yüzünün akıyla çıkmıştır.

Seçim öncesi ve sonrasında Ajansımız pek çok haksız ithamla karşı karşıya bırakılmış, Ajans çalışanlarımız doğrudan hedef haline getirilerek sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Basın özgürlüğünü doğrudan hedef alan bu saldırıları ve tek gayesi müşterilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek olan arkadaşlarımızın hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz.

103 yıldır olduğu gibi tüm siyasi tartışmalardan bağımsız bir şekilde kamuoyunu doğru ve güvenilir kaynaklarla bilgilendirmeye devam edeceğimizi beyan ederiz.