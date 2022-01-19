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Anadolu Ajansı'nın yeni kitabı: Karabağ Zaferi

Anadolu Ajansı Yayınları tarafından hazırlanan 'Karabağ Zaferi' adlı eser okuyucuyla buluştu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:33
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Karabağ Zaferi'nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini fotoğraf ve grafiklerle okuyucunun beğenisine sunan 228 sayfalık kitap 3 kısımdan oluşuyor. Kitabın birinci kısmı sorunun tarihsel temellerini özetlerken, ikinci ve en önemli kısmı ise AA'nın Karabağ Savaşı'nı günbegün takip ettiği haberlerden ve fotoğraflardan oluşuyor.

KARABAĞ ZAFERİ'Nİ DÜNYA MEDYASI GÖRMÜYOR

Dünya medyasının gözlerini ve kulaklarını kapatarak bölgedeki gerçekleri görmezden gelmeye çalıştığı günlerde, Anadolu Ajansı savaşın her anını fedakarca, cesaretle ve profesyonel bir şekilde tüm dünyaya duyurmuştu. Üçüncü kısımda ise Karabağ Zaferi'nin sonuçlarını hem bölge hem de dünya siyaseti açısından ele alan makalelere yer veriliyor.

TAKDİM YAZISI, ERDOĞAN'IN İMZASINI TAŞIYOR

Takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan eser, Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında geçilen süreci gün gün ve unutulmaz fotoğraflarla aktararak tarihe not düşüyor. Fotoğraflar, infografikler, haberler ve makalelerden oluşan zengin içeriğiyle okuyucuya sunulan, unutulmaz zaferin arşivi mahiyetindeki eser, D&R mağazaları ile "kitapyurdu.com" ve "idefix.com" başta olmak üzere internet kitapçılarından temin edilebiliyor.

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