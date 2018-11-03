Serik İlçesinde, Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan yaptığı Anadolu Ateşi ekibi, Aspendos Arena'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastası çocuklara ve hastalığa dikkati çekmek için bazı sahneleri maske takarak oynadı.

Yaklaşık 2 bin sanatseverin izlediği gösteri, uzun süre ayakta alkışlandı. Erdoğan, izleyiciyi selamlama kısmında dansçılarıyla maske takarak lösemiye farkındalık oluşturdu.

Erdoğan, gazetecileri yaptığı açıklamada, Aspendos sahnesinden lösemiye karşı duyarlılığı artırmak için gösteri yaptıklarını, gösteriyi özellikle Lösemili Çocuklar Haftası'na denk getirdiklerini söyledi.

Lösev'in 20 yıldır düzenlediği etkinliklerle önemli işlere imza attığını ifade eden Erdoğan, "Bu gösteriyi Lösev için yaptık, Lösev, 2-8 Kasım aralığını kanserle mücadele günleri ilan etti. İlk defa maske ile dans ettik ama bununla yaşayan insanlar var. Bununla bir özdeşlik kurmak, onlarla empati kurmak ve sahnede bununla dans etmek istedik. Tüm lösemili çocuklara selam olsun." dedi.

Erdoğan, bütün Lösev çalışanlara ve Lösev'e katkısı bulunan herkese teşekkür etti.