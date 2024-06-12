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  • Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
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Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanması beklenen güzergahlarda hazırlıklarını tamamladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında güzergahta denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürecek.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde her gün 192 personelden oluşan 92 ekip görev alacak.

Bayram tatili boyunca bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik akışı dron ve kameralarla kontrol edilerek olumsuzluklara ekiplerce anında müdahalede bulunulacak.

Hız sınırını aşan, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ve mobil radarlarla tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacak.

Bölgede bayram trafiğinin okulların tatile gireceği 14 Haziran'dan itibaren başlaması öngörülüyor.

- "ARAÇLARININ BAKIMLARINI YAPTIRSINLAR VE DİNLENEREK YOLA ÇIKSINLAR"

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, gazetecilere, bölgede bayram tatili boyunca beklenen trafik yoğunluğuna yönelik tedbirlerin alındığını söyledi.

Sürücülerden araçlarının bakımlarını yaptırmalarını ve dinlenerek yola çıkmalarını isteyen Yılmaz, trafik kurallarını ihlal edenlerin dronla tespit edilerek ceza kesileceğini kaydetti.

Yılmaz, sürücülere belli aralıklarla mola vermelerini, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bol su tüketmelerini tavsiye etti.

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