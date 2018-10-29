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Anadolu Otoyolu'nda 29 Ekim yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 3 gün süren tatilden dönen vatandaşlar, otoyolun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

  • AA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram ve hafta sonu tatiliyle 3 günlük dinlenme fırsatı bulan vatandaşların dönüşü, otoyolun İstanbul kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de viyadükler ile tünel kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu arada otoyolun Ankara yönünde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sürücülere, yoğunluk nedeniyle dikkatli olmaları, yakın takip ve aşrı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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