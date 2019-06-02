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Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

  • AA
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını istedi.

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