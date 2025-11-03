İSTANBUL 20°C / 13°C
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

3 Kasım 2025 Pazartesi 14:38
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, Tatlar köyü mevkisinde A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 04 ABA 431 plakalı otomobilde bulunan Ömer Mahir A. (9) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki S.A, S.A. ve Y.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi de incelemenin ardından morga götürüldü.

Bir süre kapatılan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

