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  • Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var
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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 07:11 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var
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Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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