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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, dinlenme tesisi girişinde tıra çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 08:54 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
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İstanbul istikametinde seyreden Yasin D. idaresindeki 34 GCV 257 plakalı hafif ticari araç, Hamitli Mahallesi mevkisinde dinlenme tesisine girmeye çalışırken önündeki yabancı uyruklu O.S. yönetimindeki BR-278-KK plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın tavan kısmı koptu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Yasin D. ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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