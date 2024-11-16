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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 07:43 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
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E.Ö. idaresindeki 34 PZ 195 tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki 52 KF 976 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

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