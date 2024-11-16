Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. yönetimindeki 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır dorsesinin altına giren otomobildeki 5 kişiden biri kaza yerinde hayatını kaybetti. İkisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.