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Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bayram tatili için akrabalarının yanına giden ailenin bulunduğu otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
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Sapanca Uzunkum mevkisi Ankara yönünde yolcu otobüsü ile otomobilin hasarlı kazaya karışmasının ardından polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada kazayı görerek yavaşlayan O.D. idaresindeki 59 PK 055 plakalı otomobile, arkadan gelen M.S. yönetimindeki 34 ESD 514 plakalı otomobil çarptı.

Sürücülerin yara almadığı kazada, O.D'nin eşi B.Ü.D ve çocuğu A.Z.D ile M.S'nin eşi S.S ve çocukları Ö.Y.S. ve A.H.S yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan M.S'nin 2 yaşındaki kızıyla polis ekipleri ilgilendi.

Sürücü O.D. ve ailesinin İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Uşak'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

  • Anadolu Otoyolu
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