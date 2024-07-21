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Güncel

Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Bariyerleri aştı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın refüje çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 08:46 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Bariyerleri aştı
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki 05 AAC 051 plakalı hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.

  • Anadolu Otoyolu
  • Düzce kazası
  • hafif ticari araç

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