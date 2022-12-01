İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6327
  • EURO
    19,6088
  • ALTIN
    1079.28
  • BIST100
    5046.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Ulaşım 1,5 saat aksadı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Ulaşım 1,5 saat aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında, tırın refüje çarpması sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Ulaşım 1,5 saat aksadı
ABONE OL

Seyfi Akbaş idaresindeki 31 AJR 829 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından tır, geri giderek refüje çarptı.

ANKARA İSTİKAMETİNDE 3 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, tırı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.

  • anadolu otoyolu
  • bolu dağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.