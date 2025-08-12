İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
  • Güncel
  • Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2025 Salı 06:53
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL

İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı 05 ABV 303 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

