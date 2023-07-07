İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0994
  • EURO
    28,5727
  • ALTIN
    1602.57
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 18 yaralı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 01:06 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 18 yaralı
ABONE OL

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

  • kaza
  • Anadolu Otoyolu
  • yolcu otobüsü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.