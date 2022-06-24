İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2022 Cuma / 25 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3704
  • EURO
    18,3173
  • ALTIN
    1018.85
  • BIST100
    2543.21
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda TIR kazası

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1 kişi yaralandı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 07:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul ile başkent Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan mevkisinde C.Ö'nün kullandığı 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü tır ile H.B yönetimindeki 27 Y 9480 plakalı karpuz taşıyan tır çarpıştı.

Kaza sonrası iplik yüklü tırın alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dorsesinde bulunan ipliklere sıçradı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı bölgeye yakın istasyonlardan olay yerine sevk edildi.

Bu arada yangın nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım tamamen durdu.

Güçlükle olay yerine ulaşan ekipler yaralanan tır sürücüsü C.Ö'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Kaza sonrası otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

  • Anadolu Otoyolu
  • kaza
  • yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.