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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı.

AA28 Eylül 2021 Salı 19:25 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 19:25
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nafiz Güner idaresindeki 34 CNC 443 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrilerek yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki eşi Rabia Güner, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma, sağlık ve itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden güçlükle çıkarılan çift, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Güner çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle yolun iki şeridi yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı.

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