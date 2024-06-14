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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 07:53 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası
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Abdülkadir S. idaresindeki 06 YFY 77 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarptıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Abdülkadir S, Zalip S, Ayşegül S, Meryem ve Zübeyde S. araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunaması için polis çalışma başlattı.

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