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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası! Ulaşımda aksama meydana geldi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde brandası yırtılan tırdan yola dökülen yüklere ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 02:29 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası! Ulaşımda aksama meydana geldi
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Otoyolun Ankara istikameti Kartepe geçişinde Yusuf Ç. idaresindeki 47 AAL 408 plakalı tekstil ürünleri taşıyan tırdaki yükler brandanın yırtılmasıyla yolun İstanbul ve Ankara istikametine savruldu.

İstanbul istikametinde ilerleyen Cihan B. yönetimindeki 34 GM 0431 plakalı otomobil, yüklere ve orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ve her iki istikamete savrulan yükler nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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