Güncel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi, ulaşım felç

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

AA31 Mart 2026 Salı 17:18 - Güncelleme:
Otoyolun Ankara istikameti Korutepe Tüneli girişinde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazada yaralanan 34 ATB 263 plakalı tırın sürücüsü İ.A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametindeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada, otoyolda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

