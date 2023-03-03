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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 07:25 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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Zeynep Y. idaresindeki 61 HF 085 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul İstikameti Gölyaka mevkisinde önünde seyreden Mehmet S. idaresindeki 34 JMU 64 0808 plakalı kamyonete çarparak ters döndü.

Bu sırada aynı istikamette giden Murat G. yönetimindeki 34 EG 191 plakalı yolcu otobüsü, ters dönen otomobil ile kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat D'nin kullandığı 34 SZ 0808 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Elanur Y, Hayriye Y. ile hafif ticari araç sürücüsü Serhat D. ile yanındaki Nazan T, Semra D, Servet D. ve Canan Semra S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

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