İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9799
  • EURO
    6,594
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119850
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AA31.01.2020  07:04 - Güncelleme: 31.01.2020  07:04

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Mehmet Enis Bilgi idaresindeki Kamil Koç, Yüksel Avcı idaresindeki Metro ve sürücüsü öğrenilemeyen Amasya İtimat'a ait yolcu otobüsleri, Mehmet Korkmaz yönetimindeki tır ile Erol Ünyen idaresindeki hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır da birbirleriyle çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre araçtan yola fırlayan tır sürücüsü Mehmet Korkmaz hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Metro firmasına ait otobüs sürücüsü Yüksel Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkartırken, yolun Ankara istikameti kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

'Deprem olmuş bize ne'
'Deprem olmuş bize ne'

'Deprem olmuş bize ne'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.