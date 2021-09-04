İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:13
ABONE OL

İstanbul istikametine seyreden Abdül Hamit S. (63) idaresindeki 01 DKD 38 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Veysi D'nin kullandığı 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Trafiğin aniden yavaşlaması nedeniyle 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 tır da kazaya karıştı.

Kazada, yolcu otobüslerinde bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.