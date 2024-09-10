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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2024 Salı 07:31 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara ise aynı istikamette ilerleyen M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Anadolu Otoyolu
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