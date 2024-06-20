İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8469
  • EURO
    35,3843
  • ALTIN
    2490.01
  • BIST100
    10688.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşımı aksatan yaralanmalı kaza
Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşımı aksatan yaralanmalı kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, İstanbul istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşımı aksatan yaralanmalı kaza
ABONE OL

Otoyolda İstanbul yönüne seyreden Mustafa Y. yönetimindeki 34 AAT 735 plakalı otomobil, Bahçeköy mevkisinde önünde ilerleyen İrfan S'nin kullandığı 34 UN 4388 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İrfan S'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice S, Gülnur Ö. ve Melahat Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Öte yandan 1,71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa Y'ye para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

  • Anadolu Otoyolu
  • kaza
  • yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.