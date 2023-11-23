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Anadolu Yayıncılar Federasyonu kuruldu

İletişim ve Medya alanında faaliyetlerde bulunmak amacı ile Türkiye'nin en etkin ve güçlü federasyonu kuruldu.

23 Kasım 2023 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Anadolu Yayıncılar Federasyonu kuruldu
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Anadolu Yayıncılar Derneği ve Medya sektöründe faaliyet gösteren İnternet gazeteciliği, Dijital medya, radyo, televizyon ve dergi gibi kuruluşları temsil eden 6 derneğin bir araya gelmesi ile Anadolu yayıncılar Federasyonu (AYF) Kuruldu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan kuruluş amaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu,

Sinan Burhan, Dezenformasyonla mücadele hepimizin sorumluluğudur. Sivil toplum örgütleri, medya kurumları, gazetecilerin bir araya gelerek mücadele vermesi gereken bir konudur. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır. Bizler net bir duruşu olan, her türlü dezenformasyona karşı, yabancı medyanın manipülasyon, algı ve yalan haberlerine karşı mücadele eden aynı zamanda medya kuruluşlarımızda olası mezenformasyonun da önüne geçmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olacağız dedi.

Burhan, "Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyetlerini sürdüren Yazılı, görsel, dijital ve işitsel basın kuruluşlarını temsil eden ve basın mensupları tarafından kurulan federasyon olarak, sektörün gelişimi ve sorunlarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunacaktır. Toplumu ilgilendiren sosyal ve kültürel konularda yine iletişim kanallarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirici faaliyetler ve medya kuruluşları ile ortak hareket ederek yayın, toplantı ve ziyaretler yapmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz dedi.

Sinan Burhan, Sektörümüzün sorunlarını biliyoruz. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sorunların üstesinden gelmek, yetkili kurumlarla görüşerek çözüm üretmek ve Medya kuruluşlarımızın temsili noktasında aktif görev almak, faydalı çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş bir federasyonuz. Medya camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Açıklamasını yaptı.

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  • Anadolu Yayıncılar Federasyonu

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