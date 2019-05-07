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Anadolu Yıldızı Tatbikatı brifingle başladı

Anadolu Yıldızı-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 8 ülkeden 16’sı yabancı 68 gözlemcinin katılımıyla, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Menemen Dumanlı Dağ'da gerçekleştirilecek. Tatbikata; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik arama kurtarma unsurları katılacak.

  • Atakan Şen
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İzmir’de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevi'nde yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin katılımıyla, Ege Denizi ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, iki aşamada yapılacak.

TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikata, 8ülkeden 16’sı yabancı olmak üzere, toplam 66 gözlemci katılacak.

Tatbikata; Türk Silahlı Kuvvetleri AK sisteminde yer alan; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından çeşitli tipte gemi, uçak ve helikopterler ile AK konusunda eğitim almış personelden oluşan timler katılacaktır.

İlk tatbikat uslararası sularda Anadolu Yıldızı-2019’un yarın gerçekleşecek ilk aşaması, yarın, Ege Denizi'nde uluslararası suları ile hava sahasında, İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde yapılacak.

Senaryoya göre bir kuru yük gemisi ile balıkçı teknesinin çatışması sonrası batan balıkçı teknesi ile yangın çıkan kuru yük gemisinin yardım talep etmesi üzerine kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

Düzenlenecek arama kurtarma operasyonuna Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da 2 arama kurtarma gemisi ile 6 Sahil Güvenlik botu ve 2 arama kurtarma uçağı katılacak.

İkinci senaryo ise Menemen ilçesi Dumanlı Dağı'da yapılacak tatbikatta ise mahsur kalan dağcılar kurtarılacak. Tatbikat, basına ve yabancı gözlemcilere açık olarak icra edilecek.

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