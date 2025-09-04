Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu: Küresel Sumud Filosu vicdanların ortak yolculuğu

Filo katılımcılarından AA muhabirine konuşan Yazar Ahmet Turgut, 44 farklı ülkeden gelen gönüllülerin insanlık ortak paydasında buluştuğunu söyledi.

Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu üyesi olan Turgut, "Gayemiz, Gazze'deki yetimlere, dullara, hastalara ve yaralılara ulaşabilmek. Aslında bu mesele Birleşmiş Milletlerin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve 50'den fazla Müslüman ülkenin sorumluluğu olmalıydı. Fakat 23 aydır gördük ki sahada asıl inisiyatif sivil toplumun omuzlarında." dedi.

"Küresel Sumud Filosu, vicdanların ortak yolculuğu." ifadesini kullanan Turgut, "Geçmişte ablukanın kırılması için yapılan girişimlerden ilham aldık. Bugün attığımız adımın, yarının girişimlerine cesaret vesilesi olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Turgut, Anadolu'dan Gazze'ye bir "özür ve kardeşlik nefesi" götürmek istediklerini dile getirerek, "Nasip olursa Gazze sahillerine vardığımda, karşıma çıkan ilk yetimin eline ayağına kapanıp özür dileyeceğim. Çünkü dedelerimiz yüzyıllar boyunca bu topraklara hizmet etti. Gazze konusunda Pakistanlı, Mısırlı ya da Tunuslu kardeşlerimden daha çok hesap vereceğim. Bu, Anadolu'nun ortak duygusudur." diye konuştu.

- "GAZZE'DEKİ DERİN YARAYA BİR NEBZE OLSUN MERHEM OLABİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Platform üyelerinden Yapımcı-Yazar Mehmet Ercan ise yolculuğun kendisi için "neden" sorusuna cevap arayışı olduğunu ifade ederek, "İnsan gözünü kapatıp içine döndüğünde, orada insanlığı ve onuru görür. Bizim gayemiz de insanlık onurunu en yüksekte tutabilmektir. Gazze'de çok derin bir yara var ve biz, bu yaraya bir nebze olsun merhem olabilmek için yola çıktık." dedi.

Ercan, "inanç ya da kimlik farkı gözetmeden insana insan olduğu için yardım etmek istediklerini" belirterek, "Oradaki herhangi bir çocuk bizim çocuklarımızdan daha değersiz değil. Oradaki herhangi bir kadın dünyanın hiçbir kadınından daha kıymetsiz değil. Onların onuru da bizim onurumuzdan eksik değil." ifadelerini kullandı.

Barışçıl bir niyetle yola çıktıklarını söyleyen Ercan, "İnsanlık onurunu ayakta tutabilmek için çıktığımız bu yolda, insanlar kalben bir araya geldiklerinde mesafeler ortadan kalkıyor. Bir araya geldiğimizde ise farklı dillerden, farklı inançlardan herkes aynı duygu etrafında buluşuyor. İşte bu dayanışma, insanlığı diri tutan en büyük güç." diye konuştu.

Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu Başkanı Fatih Tuğra Doruk da filoya katılmak üzere Tunus'ta bir araya geldiklerini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımız Ayçin Kantoğlu ve İkbal Gürpınar da Sumud Kafilesi'ne katılarak Gazze'ye doğru yola çıkacak. Rabbim nasip ederse Gazze sahilinde bizleri bekleyen çocuklarla kucaklaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Doruk, destek verenlere teşekkür ederek, "Dualarıyla, imkânlarıyla yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah çok yakın zamanda, Mescid-i Aksa'da Gazzeli çocukların acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktüğü günlere hep birlikte erişiriz." ifadesini kullandı.