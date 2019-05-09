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Anaokulu eğitiminde yaz tatili formülü

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimini hiç almamış çocuklar için harekete geçti. Temmuz ve ağustosta okulların atıl kapasitesi kullanılarak iki aylık yoğunlaştırılmış, ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenlenecek.

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Her çocuğun, ilkokula başlamadan en az bir yıl okul öncesi eğitimini almasını hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, anaokuluna giden çocuk oranını daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için harekete geçti. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek. 

KIRTASİYE YARDIMI 

Yaz tatilindeki anaokulu eğitimleri Türkiye’deki Suriyeli öğrencileri de kapsayacak. Bu çerçevede belirlenen yoğun nüfuslu 26 ilde Türk ile Suriyeli çocuklara da yaz eğitimleri verilecek. Bu illerdeki eğitimlere katılacak çocukların kırtasiye masrafları ile öğle yemekleri Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılanacak. Diğer illerde anaokulu eğitimlerine katılacak öğrenciler için de Bakanlık kırtasiye yardımı yapacak. Yetkililer, çocuklarına anaokulu eğitimi aldırmak isteyen velilerin adreslerine yakın okullara ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek taleplerini bildirmeleri gerektiğini belirtti. Yaz tatilinde anaokulu eğitimi için kayıtlar, haziran sonunda alınacak ve çocuklar e-Okul sistemine kaydedilecek. 

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