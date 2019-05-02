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Anayasa Mahkemesi Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Bülent Utku'nun bireysel başvurularını reddetti

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bulunan Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un, 'kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine karar verirken Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel başvurularında ise 'hak ihlali' görmedi.

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Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bulunan Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verirken Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel başvurularında ise "hak ihlali" görmedi.

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