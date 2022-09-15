İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2665
  • EURO
    18,2766
  • ALTIN
    991.645
  • BIST100
    3427.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anayasa Mahkemesi, ''Ayyıldız'' başvurusunda kararını verdi
Güncel

Anayasa Mahkemesi, ''Ayyıldız'' başvurusunda kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan Sarıçam'ın, Zafer Partisince 'Ayyıldız Hareketi' ve 'Ayyıldız Gençlik Kolları' isimlerinin kullanılmaması istemiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Sarıçam, parti isminde yer alan "Ayyıldız" ibaresinin Zafer Partisince, "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" olarak kullanıldığını, bunun tedbiren durdurulması ve bu isimlerin kullanılamayacağına karar verilmesi istemiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruda, bu isimlerin kullanılmasının iltibasa yol açacağı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi'nin başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Zafer Partisi'nin tüzüğüne göre, parti teşkilatının, temel teşkilat, yardımcı ve yan kuruluşlardan oluştuğu, bu yapısı içerisinde "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimli oluşumların bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Gerekçede bu nedenle, hukuken var olmayan bir oluşumla ilgili yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığına karar verildiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.