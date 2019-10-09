21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8403
  • 6,4069
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre 8 Ekim'de yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçildi.

Kömürcü, 26 Ekim'de Başkanvekilliği görevine başlayacak.

- Özgeçmişi

Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955 tarihinde İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kömürcü, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Hakim adaylığını Çorum'da sürdüren Kömürcü; sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Mart 2003'te seçilen Recep Kömürcü, 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Recep Kömürcü, evli ve iki çocuk babası.

TSK´dan düşmana korku salan paylaşım!''Ben Türk komandosuyum''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu"

'Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu'

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA