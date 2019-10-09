Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre 8 Ekim'de yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçildi.

Kömürcü, 26 Ekim'de Başkanvekilliği görevine başlayacak.

- Özgeçmişi

Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955 tarihinde İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kömürcü, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Hakim adaylığını Çorum'da sürdüren Kömürcü; sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Mart 2003'te seçilen Recep Kömürcü, 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Recep Kömürcü, evli ve iki çocuk babası.