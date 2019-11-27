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Anayasa Mahkemesi, cinsel istismar iddiasında takipsizlik kararı verilmesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, eşinin 14 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinde 'kötü muamele yasağı'nın ihlal edildiğine hükmetti.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir boşanma davasında kadının tanık olarak dinlenen 17 yaşındaki yeğeni, 14 yaşında eniştesinin cinsel istismarına maruz kaldığını öne sürdü.
 
Davadaki bu ifadelerin ardından mahkeme, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
Savcılık, cinsel istismar iddialarıyla ilgili yeterli ve kesin delil bulunmadığından şüpheli enişte hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
 
Bu karara itirazın Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığını öne süren kız, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
 
İddialara yönelik etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle "kötü muamele yasağı"nın ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.
 
- KARARDAN
 
Şikayete konu olayların başvurucunun 15 yaşını tamamlamadığı döneme denk geldiği ifade edilen kararda, savcılığın soruşturma kapsamında avukat ve psikoloji alanında eğitim almış uzman eşliğinde başvurucunun ifadesini aldığı aktarıldı.
 
Tanık olarak başvurucunun annesinin ve teyzesinin de beyanlarının alındığı belirtilen kararda, bu aşamada sonuca etkili başkaca delil toplanmadığı bildirildi.
 
Kararda, çıkarılan tebligatlara ve zorla getirme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan şüphelinin sözlü savunmasının alınmadığı, savunmasını avukatı aracılığıyla gönderdiği yazılı dilekçeyle sunduğu kaydedildi.
 
Başvurucunun, eniştesi olan şüphelinin fiziksel temasları dışında kendisini telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddiaları hatırlatılan kararda, bu konuda da tespit yapılmadığına işaret edildi.
 
Kararda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi iddialarına ilişkin delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapıldığından söz edilemeyeceği vurgulandı.

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