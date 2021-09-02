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Güncel

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi.

2 Eylül 2021 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:44
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