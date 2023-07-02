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Anayasa Mahkemesi raportöründen Başkan Erdoğan düşmanlığı! HSK inceleme başlattı

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında, Fransa Strasbourg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde öğrencilere, 'Tayyipçi misiniz yoksa. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor' dediği öne sürüldü. Bir öğrencinin şikâyeti üzerine HSK, Hâkim Mecek hakkında inceleme başlattı.

sabah2 Temmuz 2023 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi raportöründen Başkan Erdoğan düşmanlığı! HSK inceleme başlattı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg Oteli'nde geçen ay yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesi'ne katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada, bir programa katılmak üzere orada bulunan Anayasa Mahkemesi Raportörü Hâkim Hüseyin Mecek araya girerek, "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi. Gençlerin "Evet" yanıtı sonrasında Hâkim Mecek iddiaya göre, "Tayyipçi misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşretsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedi. Hâkim, Yunus G.'ye nerede okuduğunu sorunca Yunus G., "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını verdi. Mecek bu kez, "Bir de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Bunun üzerine Yunus G., "Beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Mecek, "Seni bıçaklarım, parça parça ederim" diyerek tehdit etti. Yunus G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen Mecek'i gencin arkadaşları engelledi. Yunus G., Batman Hâkimi olan ve Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hüseyin Mecek'i Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. HSK, Mecek hakkında inceleme başlattı.

'8 ARKADAŞIM OLAYA TANIK OLDU'

HSK'ya şikayet dilekçesi sunan Hüseyin Mecek tarafından sözlü hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya uğradığını belirterek gereğinin yapılmasını istedi. Yunus G., "Tüm yaşananlara, oteldeki misafir ve personellere ek olarak 8 arkadaşımla birlikte şahidiz" dedi.

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