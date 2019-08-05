Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katliamla suçlandığı "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalayan akademisyenlere verilen cezalarla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının yankıları sürerken, bildiriyi yayımlayan akademisyenlerin PKK'nın talimatı ile hareket ettiğini gösteren polis tutanağına ulaşıldı. Gerekçeli kararında, akademisyenlerin PKK'nın talimatı ile hareket ettiğine yönelik delil olmadığına vurgu yapan AYM'nin bu tutanağı yok saydığı ortaya çıktı.

AYM'nin gerekçeli kararının "Üst Düzey PKK'lının Çağrısı" başlıklı bölümünde, bildirinin yayınlanmasından önce "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" şeklinde bir ifadenin olmadığına vurgu yapılarak "Mahkemeler mahkûmiyet gerekçelerinde bildiriyi yazan ve imzalayanların PKK'nın talimatı ile hareket ettiklerine ilişkin varsayımı aşan bir delil gösterilebilmiş değildir" denildi.

TUTANAK SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Oysa ki, dava dosyasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran tarafından 22 Aralık 2015'te ANF News'te yayınlanan "Demokrasi güçleri ayaklanarak öz yönetimlere sahip çıkmalı" başlıklı açıklamasının tutanak haline getirildiği dikkat çekiyor. Dava dosyalarına giren bu tutanak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 20 Ocak 2016'da tutanak altına alınmış ve soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş. Bu tespit tutanağı tüm dava dosyalarında bulunuyordu. Bu tutanak soruşturmaların en başında düzenlenmişti.

DELİL TEŞKİL EDİYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tanzim edilen tespit tutanağında, ANF News isimli internet sitesinde 22 Aralık 2015 saat 08:05'te yayınlanan "Hozat: Demokrasi güçleri ayaklanarak öz yönetime sahip çıkmalı" başlıklı habere yer veriliyor. Tutanağın, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik açık kaynaklarda yapılan araştırmalara istinaden tutulduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 2 görevlinin imzasını taşıyan ve 20 Ocak 2016'da tanzim edilen tutanakta yer alan PKK/KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın açıklamaları, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, akademisyenlerle ilgili soruşturmaya temel teşkil eden delillerden biri oldu. AYM'nin kararında tutanağı neden görmezden geldiği ise merak konusu.

"PKK BİLDİRİSİNDEN FARKI YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ise, 11 Ocak 2016'da yayınlanan metnin PKK'nın yayınladığı bildirilerden bir farkının olmadığı; insan haklarını savunmayıp insan haklarını ihlal eden PKK'nın müdafaasını ve propagandasını yaptığı; bildiri başlığının, katliam, işkence ve sürgün gibi kelime veya kavramların bilinçli olarak seçilerek özellikle metin içerisinde kullanıldığı ve vurgulandığına dikkat çekildi. Bildiride, bölgede yaşanan olayların sorumlusu ve faili terör olan örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

(Sabah)