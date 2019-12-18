TM Dijital Haber Merkezi 18.12.2019 14:45 - Güncelleme: 18.12.2019 14:49

2013 yılında Malatya’da düzenlediği sözde protesto gösterisinde terör propagandası yapan ve "Önderimiz başkan APO’dur" sloganlarına yer veren Meki Katar isimli şahıs hakkında AYM kararını açıkladı. Karara göre terör propagandası içeren "Önderimiz başkan APO’dur" sloganları ifade özgürlüğü olarak sayıldı.

Meki Katar isimli terör destekçisi öğrenci 2013 yılında gerçekleştirdiği protestoda devlet aleyhinde sloganlar atarak, “Önderimiz başkan APO’dur” ifadeleri ile terör propagandası yapmıştı.

Katıldığı törenden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Meki Katar’ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi karara bağlayarak, "marşa eşlik etmesi ve slogan atması sebebiyle terör örgütü propagandasını yapma suçundan cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlali olarak" değerlendirildi.

Skandal karara imza atan Anayasa Mahkemesi, terör örgütü lideri Apo lehine atılan sloganları, “Ülke biçiminin eleştirisi” olarak değerlendirdi. Ayrıca kararda “Ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin devlet yetkilileri veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa bile açıklanması, telkin ve tavsiye edilmesi ifade özgürlüğünün korunması altındadır.” ifadelerine yer verildi.